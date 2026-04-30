Госучреждения Москвы изменили режим работы в майские праздники

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 апреля, 03:58

Политика

В России поддержали идею о создании единого реестра домашних животных

Фото: depositphotos/chendongshan

Инициатива о создании в России единого реестра домашних животных получила поддержку в Общественной палате РФ. Член комиссии по общественной экспертизе законопроектов Евгений Машаров в беседе с РИА Новости назвал предложение петербургских депутатов своевременным и действенным механизмом для решения проблемы бездомных животных.

По его мнению, значительная часть безнадзорных питомцев оказывается на улице из-за потери или недобросовестности прежних хозяев. Введение обязательной регистрации и маркирования в государственной информационной системе, по замыслу авторов, должно переломить эту ситуацию.

Машаров считает, что такая мера не ляжет тяжким бременем на владельцев, а напротив, повысит их ответственность и позволит оперативно находить потерявшихся питомцев.

Он подчеркнул, что сознательные хозяева воспримут нововведение адекватно. Для тех же, кто потенциально готов выбросить животное, реестр станет сдерживающим фактором, поскольку у государства появится инструмент для отслеживания подобных нарушителей.

Ранее Заксобрание Санкт-Петербурга внесло в Госдуму законопроект, направленный на создание единой базы данных домашних животных и их маркировку. Проект предусматривает обязательную регистрацию и маркировку питомцев в государственной информационной системе.

политикаживотныеобщество

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика