Эксперт Дмитриев: обязательная маркировка животных в РФ сократит поток брошенных питомцев

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Обязательная маркировка животных в России повысит индивидуальную ответственность и сократит поток брошенных питомцев, заявил в беседе с Москвой 24 президент Национальной ассоциации зооиндустрии (НАЗ) Кирилл Дмитриев.

Эксперт добавил, что данная инициатива поможет устранить хозяев, которые заводят питомцев на эмоциях, а потом избавляется от них. Кроме того, это позволит навести порядок в сфере разведения и продажи животных.

Например, незарегистрированного питомца нельзя будет продать, потому что нужно будет сначала пройти процедуру его регистрации. Это же поможет и покупателю понимать историю животного.

Ввод единой государственной системы учета и маркирования животных поможет привязать питомца к его владельцу. С ее помощью можно будет не только отслеживать пропавших животных, но и устанавливать личности тех, кто выбрасывает питомцев на улицу.

Дмитриев считает чипирование единственным современным и адекватным способом маркирования питомцев. Например, ошейник можно легко снять, а бирки нужно вставлять в уши животным.

"Но в любом случае последнюю тоже можно, например, оторвать. Себестоимость чипа же составляет примерно 150 рублей. В качестве пилотного проекта можно было взять на учет только собак, потому что это будет проще", – рассказал президент НАЗ.

По его словам, в стране насчитывается порядка 25 миллионов собак и около 50 миллионов кошек. При этом среди собак есть большое количество породистых животных – порядка 25% из них уже зарегистрированы в Российской кинологической федерации.

"То есть у нас уже есть некая база данных, с которой можно работать", – резюмировал Дмитриев.

Ранее в ГД внесли законопроект о введении обязательной маркировки и учета отдельных видов домашних животных. Перечень видов животных и требования к доступу к государственной информационной системе в области ветеринарии предлагается утверждать правительству России.

Маркирование предлагается осуществлять посредством нанесения на тело животного, закрепления на нем или введения в тело визуальных, электронных или смешанных средств: ошейники, бирки и микрочипы.

