Проект об обязательной маркировке домашних животных внесен в ГД

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Госдуму внесли законопроект о введении обязательной маркировки и учета отдельных видов домашних животных. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

Перечень видов животных и требования к доступу к государственной информационной системе в области ветеринарии предлагается утверждать правительству России.

Как отмечается в документе, инициатива позволит защитить права владельцев животных, а также идентифицировать их для привлечения к ответственности в случае нарушений. Кроме того, это поможет выявлять источник распространения болезней и упростит поиск пропавших животных.

"Маркирование предлагается осуществлять посредством нанесения на тело животного, закрепления на нем или введения в тело визуальных, электронных или смешанных средств (например, ошейники, бирки, микрочипы)", – говорится в документе.

При этом тип средства маркирования владелец животного выбирает самостоятельно в соответствии с ветеринарными правилами.

Ранее Мосгордума увеличила штрафы за нарушения правил содержания домашних животных. Размер взыскания составит до 3 тысяч рублей для граждан, до 15 тысяч – для должностных лиц и до 30 тысяч – для юридических лиц.

В число правонарушений в том числе вошли содержание животного в местах общего пользования коммунальных квартир и многоквартирных домов, а также появление с собакой без поводка.