Депутат Буцкая раскрыла детали нового закона о борьбе с нападениями собак

В Госдуме планируют доработать нормы защиты граждан от бродячих собак: законопроект должен быть внесен на рассмотрение уже 3 марта. Как именно планируется решать проблему и как избежать перегибов, разбиралась Москва 24.
"Мы должны понимать ответственность"
Усилить защиту детей от нападений бездомных собак призвал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он поручил комитету по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства проработать законодательную инициативу совместно с профильными ведомствами к 3 марта. В тот же день она должна быть внесена в Госдуму, подчеркнул спикер нижней палаты парламента.
Таким образом, Володин отреагировал на статистику Роспотребнадзора, согласно которой в 2024 году за медицинской помощью из-за укусов собак обратились 237 тысяч человек. Он обратил внимание, что в первую очередь от агрессивных животных нужно защитить детей.
"Все видели эти кадры, которые просто шокируют. Мы детей, людей защищать будем?" – возмутился председатель Госдумы на пленарном заседании 25 февраля.
Позднее первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов предложил увеличить до трех лет срок лишения свободы для хозяев собак, из-за нападения которых погибли люди. Кроме того, он выдвинул идею поднять до 50 тысяч рублей штрафы за самовыгул питомцев.
За последние дни произошло несколько случаев нападения собак. В частности, 26 февраля в Сочи две домашние хаски сорвались с цепи и разорвали лицо 9-летнему мальчику. Ему провели операцию, однако прогнозы по восстановлению неблагоприятные. По факту происшествия возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью малолетнему по неосторожности, а владельцу животных предъявили обвинение.
В тот же день на мать с ребенком напал ротвейлер в Екатеринбурге, из-за чего женщина получила укушенные раны. СК завел уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, однако хозяйка агрессивного пса отказалась усыплять его. При этом, по словам пострадавшей, собака ранее забегала в чужой двор и покусала другую женщину.
"И стариков, и женщин, и детей"
Новая версия закона о защите граждан от агрессивных собак предусмотрит ранее неучтенные нюансы, заявила Москве 24 первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая.
Не менее важно разработать шаги для предотвращения ситуаций, связанных с самовыгулом животных. По словам депутата, хозяева, которые это допускают, совершают опасный для общества поступок.
"Ответственность должна наступать не в тот момент, когда собака без намордника или не на поводке уже напала на человека, а за шаг до этого", – сказала она.
В целом нововведения будут направлены на защиту жизней "и стариков, и инвалидов, и женщин, и мужчин, и детей", подчеркнула парламентарий.
При этом ведущий специалист московского и регионального общества защиты животных Наталья Базаркина в беседе с Москвой 24 отметила, что более эффективным решением стало бы создание профильных советов в каждом регионе.
В противном случае от ужесточения наказания могут пострадать в том числе невиновные собаки, подчеркнула эксперт. По ее мнению, владелец всегда ответственен за действия питомца, однако иногда агрессия – способ самого животного защитить человека.