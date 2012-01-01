Депутат Буцкая раскрыла детали нового закона о борьбе с нападениями собак

В Госдуме планируют доработать нормы защиты граждан от бродячих собак: законопроект должен быть внесен на рассмотрение уже 3 марта. Как именно планируется решать проблему и как избежать перегибов, разбиралась Москва 24.

"Мы должны понимать ответственность"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Усилить защиту детей от нападений бездомных собак призвал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он поручил комитету по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства проработать законодательную инициативу совместно с профильными ведомствами к 3 марта. В тот же день она должна быть внесена в Госдуму, подчеркнул спикер нижней палаты парламента.

Таким образом, Володин отреагировал на статистику Роспотребнадзора, согласно которой в 2024 году за медицинской помощью из-за укусов собак обратились 237 тысяч человек. Он обратил внимание, что в первую очередь от агрессивных животных нужно защитить детей.

"Все видели эти кадры, которые просто шокируют. Мы детей, людей защищать будем?" – возмутился председатель Госдумы на пленарном заседании 25 февраля.





Вячеслав Володин председатель Госдумы Жизнь ребенка дороже. Горе какое у родителей. Вы себя на их место поставьте. Мы должны понимать ответственность.

Позднее первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов предложил увеличить до трех лет срок лишения свободы для хозяев собак, из-за нападения которых погибли люди. Кроме того, он выдвинул идею поднять до 50 тысяч рублей штрафы за самовыгул питомцев.

За последние дни произошло несколько случаев нападения собак. В частности, 26 февраля в Сочи две домашние хаски сорвались с цепи и разорвали лицо 9-летнему мальчику. Ему провели операцию, однако прогнозы по восстановлению неблагоприятные. По факту происшествия возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью малолетнему по неосторожности, а владельцу животных предъявили обвинение.

В тот же день на мать с ребенком напал ротвейлер в Екатеринбурге, из-за чего женщина получила укушенные раны. СК завел уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, однако хозяйка агрессивного пса отказалась усыплять его. При этом, по словам пострадавшей, собака ранее забегала в чужой двор и покусала другую женщину.

"И стариков, и женщин, и детей"

Новая версия закона о защите граждан от агрессивных собак предусмотрит ранее неучтенные нюансы, заявила Москве 24 первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая.





Татьяна Буцкая первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Например, у нас нет четкого понимания, в каком виде граждане держат домашних животных, кто за них отвечает.

Не менее важно разработать шаги для предотвращения ситуаций, связанных с самовыгулом животных. По словам депутата, хозяева, которые это допускают, совершают опасный для общества поступок.

"Ответственность должна наступать не в тот момент, когда собака без намордника или не на поводке уже напала на человека, а за шаг до этого", – сказала она.

В целом нововведения будут направлены на защиту жизней "и стариков, и инвалидов, и женщин, и мужчин, и детей", подчеркнула парламентарий.

При этом ведущий специалист московского и регионального общества защиты животных Наталья Базаркина в беседе с Москвой 24 отметила, что более эффективным решением стало бы создание профильных советов в каждом регионе.





Наталья Базаркина ведущий специалист московского и регионального общества защиты животных Должна быть комиссия из компетентных специалистов, включая зоопсихологов, которые будут разбирать каждую ситуацию индивидуально и учитывать поведенческий тип каждого животного.

В противном случае от ужесточения наказания могут пострадать в том числе невиновные собаки, подчеркнула эксперт. По ее мнению, владелец всегда ответственен за действия питомца, однако иногда агрессия – способ самого животного защитить человека.

