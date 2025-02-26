Фото: телеграм-канал "ТИПИЧНЫЙ СОЧИ"

В Сочи собаки разорвали лицо 9-летнего ребенка. Об этом заявила прокуратура Краснодарского края в своем телеграм-канале.

По данным ведомства, инцидент произошел утром 26 февраля в районе СНТ "Авиатор" в селе Лесном Адлерского района. На ребенка набросились две домашние собаки, которые сорвались с цепи из соседнего домовладения.

"В результате нападения собак ребенку причинены телесные повреждения в области лица. После случившегося несовершеннолетний незамедлительно госпитализирован", – говорится в сообщении.

В прокуратуре подчеркнули, что мальчик находится в тяжелом состоянии, ему оказывают всю необходимую помощь. По факту нападения было возбуждено уголовное дело.

Между тем источник, знакомый с ситуацией, рассказал сайту "Комсомольская правда – Кубань", что отец ребенка "собирал фрагменты лица" мальчика.

"Родные в полнейшем шоке", – добавил он.

В СМИ заявили, что перед случившемся собаки якобы сидели на цепи, но вырвались и выбежали на улицу. Предварительно установлено, что собаки породы хаски были соседскими. А нападение произошло, когда мальчик возвращался домой из школы. Спасли ребенка прохожие, которые отогнали собак.

Ранее в Ставрополе собаки загрызли девятилетнюю девочку. Следователи выяснили, что ребенок гулял недалеко от места, где местная жительница содержала своих животных. Собаки свободно перемещались по территории, оставаясь без присмотра, так как участок не был оборудован вольерами. Женщина рассказала, что вышла из дома только в тот момент, когда услышала на улице хлопки. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.