Трамп похвалил Уиткоффа за работу по урегулированию украинского конфликта

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп положительно оценил работу своего спецпосланника, участвующего в урегулировании украинского конфликта. Американский лидер заявил об успехах Стива Уиткоффа во время выступления перед сторонниками в Техасе.

"Специальный посланник Стив Уиткофф добивается огромных успехов. Спасибо, Стив", – сказал Трамп.

При этом американский лидер не уточнил, о каких именно успехах своего посланника идет речь.

Напомним, 21 октября Уиткофф встретился с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге. Беседа продлилась около 3 часов. В ходе встречи президент России и спецпосланник Трампа обсудили ряд вопросов, в том числе тему украинского урегулирования.