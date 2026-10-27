Должница по алиментам спряталась от приставов под кучей одежды в Татарстане

Фото: fssp.gov.ru

Судебные приставы в Агрызе нашли женщину, которая задолжала детям более 1,3 миллиона рублей, под кучей одежды у кровати. Об этом сообщила пресс-служба главного управления ФССП по Татарстану.

По данным ведомства, женщина накопила долг по алиментам и не пыталась его погасить. Приставы прибыли по месту ее жительства, однако должницу они нашли не сразу. Выяснилось, что жительница Татарстана спряталась в кучу вещей у кровати и пыталась избежать встречи с приставами.

На нее составили административный протокол и назначили 10 суток ареста. Если женщина не начнет выплачивать долги, то ей может грозит уголовная ответственность.

Ранее в Нижнем Новгороде собака помогла приставам найти своего хозяина, который спрятался в диване из-за крупного долга по алиментам. Мужчина уклонялся от выплат на содержание несовершеннолетнего сына. Общая сумма долга превысила 220 тысяч рублей.

Мужчину объявили в федеральный розыск, а во время осмотра жилья сотрудники ФССП обратили внимание на домашнюю собаку, которая крутилась у складного дивана.

