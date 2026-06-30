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30 июня, 10:17

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Sohu: суд в Китае обязал рожденную после изнасилования девушку платить алименты отцу

Суд в Китае обязал рожденную после изнасилования девушку платить алименты отцу

Фото: depositphotos/JanPietruszka

Суд в китайской провинции Хубэй обязал 28-летнюю девушку по фамилии Ли, зачатую и рожденную в результате изнасилования, платить алименты своему биологическому отцу. Об этом сообщает "Газета.ру".

Как сообщается в материале, 64-летний мужчина по фамилии Ляо, имеющий проблемы со здоровьем, за отсутствием стабильного дохода подал иск в октябре прошлого года. Он требовал 1 500 юаней (около 17 тысяч рублей. – Прим. ред.) в месяц.

Суд первой инстанции обязал дочь выплачивать ему 500 юаней ежемесячно. Девушка попыталась оспорить это решение, заявив, что родилась в результате изнасилования, а отец никогда не выполнял родительских обязательств и ее воспитывала мать в одиночку.

Апелляционная инстанция, рассмотрев представленные материалы, пришла к выводу об отсутствии объективных доказательств, подтверждающих доводы о насильственном зачатии, и оставила решение суда первой инстанции без изменений. Ли обязана ежемесячно выплачивать мужчине назначенную сумму.

Ранее в Карелии судебные приставы взыскали алименты на ребенка со счета на маркетплейсе. Молодого отца обязали выплачивать четверть доходов ежемесячно, но он не исполнял требования и накопил долг около 200 тысяч рублей, скрывая доходы. Однако, после того как он перевел 89 тысяч рублей для оплаты покупки на маркетплейсе, деньги арестовали и взыскали в пользу ребенка.

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