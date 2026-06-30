Над трассой "Новороссия" уничтожены высотные ударные дроны ВСУ Hornet

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны уничтожили высотные ударные беспилотники ВСУ типа Hornet над трассой Р-280 "Новороссия". Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Дроны были сбиты огнем из стрелкового оружия и с помощью воздушных таранов расчетов ПВО.

"(Также. – Прим. ред.) были сбиты высотные ударные БПЛА самолетного типа – FP-1, "Бобер", "Майя", – сообщили в Минобороны.

Ранее в ночь на 30 июня в Подмосковье было сбито 60 БПЛА в Домодедове, Чехове, Дубне, Кашире, Воскресенске, Павловском Посаде, Одинцове, Бронницах, Раменском, Ступине, Коломне и Егорьевске. При падении одного из них воспламенился частный дом. Из огня спасли двух взрослых и двух детей, но шестимесячный ребенок скончался по пути в больницу.

Кроме того, за период с 20:00 29 июня на подлете к Москве силы ПВО уничтожили 61 беспилотник, сообщал Сергей Собянин. На фоне угрозы временные ограничения вводились в аэропортах Внуково и Домодедово, однако позднее они были сняты.