Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Трехмесячная девочка пострадала при детонации украинского БПЛА в поселке Красная Яруга Белгородской области. При это от ее госпитализации родители отказались, сообщил региональный оперштаб в МАХ.

"Вчера родители вызвали скорую помощь для трехмесячной девочки, пострадавшей от детонации дрона в поселке Красная Яруга 26 июня. Медики диагностировали у ребенка минно-взрывную травму", – говорится в сообщении.

Кроме того, за медицинской помощью обратился мужчина, который получил акубаротравму при детонации FPV-дрона в селе Ржевка.

ВРИО губернатора региона Александр Шуваев отметил, что всего за сутки ВСУ атаковали Белгородскую область 64 раза. Четыре обстрела совершено с применением артиллерии.

Ранее в результате украинских ударов один человек погиб в Краснодарском крае. ВСУ атаковали Славянск-на-Кубани. Там оказались повреждены несколько жилых домов.

