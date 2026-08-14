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14 августа, 19:59

Происшествия

Два человека арестованы в Дагестане по делу о гибели женщины при ЧП с катером

Фото: МАХ/"Западное МСУТ СК России"

В Дагестане суд заключил под стражу 2 человек по делу о гибели женщины после столкновения судна со скалой. Об этом РИА Новости заявила пресс-служба судов республики.

"Советский районный суд города Махачкалы заключил под стражу организатора и водителя экскурсионного судна, перевернувшегося на реке Сулак", – говорится в сообщении судебной инстанции.

Инцидент произошел 12 августа. Катер с пассажирами наткнулся на скалу и опрокинулся, в результате чего погибла 60-летняя женщина. Ее тело из воды вытащили очевидцы. По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.

До этого 16-летний подросток утонул во время катания на гидроцикле в Дагестане. Предварительно, инцидент случился в акватории Каспийского моря в районе Черных камней.

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