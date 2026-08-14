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14 августа, 20:33

Происшествия

В ДНР украинские боевики ночью уничтожили гипермаркет "Галактика"

Фото: 80.mchs.gov.ru

Украинские военные атаковали гипермаркет "Галактика" в Енакиеве в ДНР. Об этом сообщил РИА Новости сотрудник следственных органов СК.

ЧП произошло в ночь на 14 августа. После атаки возник пожар. Пламя распространилось на площади 8 тысяч квадратных метров. В связи с этим пожару был присвоен повышенный ранг сложности – четвертый.

Спустя время спасателям удалось ликвидировать открытое горение. При этом огнеборцы не раз укрывались из-за угрозы повторных атак.

"В ходе осмотра места происшествия установлено, что в результате массированной атаки уничтожен торговый комплекс", – сказал сотрудник следственных органов СК.

По его словам, многочисленные повреждения получили складские помещения и легковые автомобили. Кроме того, на месте ЧП были найдены фрагменты, предположительно, ударных беспилотников самолетного типа иностранного производства.

В управлении МЧС по ДНР уточнили, что при пожаре пострадали два сотрудника торгового центра. Они были доставлены в лечебное учреждение.

Ранее следователи возбудили уголовное дело о теракте после атаки БПЛА на пассажирский электропоезд на станции Кутейниково в Донецкой Народной Республике. По данным следствия, атака была зафиксирована 13 августа. В результате пострадали шесть человек, включая машиниста, оператора станции, начальника станции, проводника и двух пассажиров.

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