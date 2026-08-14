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14 августа, 10:11

Происшествия

СК возбудил дело о теракте после атаки на пассажирский поезд в ДНР

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте после атаки на пассажирский электропоезд на станции Кутейниково в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

По данным следствия, 13 августа ВСУ атаковали с помощью дронов пассажирский электропоезд на станции Кутейниково в городском округе Иловайск. Пострадали шесть человек, включая машиниста, оператора станции, начальника станции, проводника и двух пассажиров.

"Возбуждено уголовное дело о террористическом акте (статья 205 УК РФ)", – говорится в сообщении.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник охарактеризовал действия нападавших как осознанное военное преступление, направленное против гражданского населения. В свою очередь глава ДНР Денис Пушилин обратился к раненым с пожеланиями сил и скорейшего выздоровления.

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