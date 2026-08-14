В Бельгии рабочие нашли в стене подвала сейф с золотом на 9 млн евро

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В Бельгии рабочие строительной компании De Brand обнаружили в стене подвала здания в Синт-Гиллис-бей-Дендермонде сейф с золотыми самородками, монетами и слитками, предварительная стоимость которых около 9 миллионов евро. Об этом сообщил телеканал RTL со ссылкой на прокуратуру Восточной Фландрии.

Сейф был спрятан в стене подвала, который строители разбирали во время ремонта здания Центра общей социальной помощи Восточной Фландрии (CAW). О находке они сразу сообщили заказчику. На место прибыла полиция и перевезла золото в безопасное место.

По информации СМИ, в сейфе лежали пронумерованные золотые самородки, монеты и золотые слитки.

Происхождение тайника, а также его законного владельца предстоит выяснить прокуратуре Восточной Фландрии. В полицию по этому вопросу пока никто не обращался.

В случае если владелец останется неизвестным, золото достанется социальному центру. Организация уже указала, что в этом случае хотела бы направить деньги на создание дополнительных мест для бездомных.

Однако сейчас неизвестно, получат ли свою долю рабочие, сделавшие данную находку.

Ранее во время реконструкции одного из приютов в британском городе Дерби рабочие нашли бутылку с рукописным посланием, которое датируется 1959 годом. Старая бутылка из-под виски была замурована за лестницей, внутри лежала записка. Она начинается со слов: "Удачи тебе, приятель. Надеюсь, ты не на войне, война – это ужасная вещь".

