Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 августа, 11:55

Город

Канатную дорогу "Воздушный трамвай" на ВДНХ закрыли из-за сильного ветра

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Канатная дорога "Воздушный трамвай" на ВДНХ временно прекратила работу из-за шквалистого ветра. Об этом сообщили в телеграм-канале тематического парка аттракционов "Орион".

"В связи с погодными условиями канатная дорога "Воздушный трамвай" временно закрыта", – говорится в сообщении.

О возобновлении работы аттракциона сообщат дополнительно. Согласно данным МЧС, в Москве до конца суток 14 августа ожидаются порывы ветра до 12–17 метров в секунду.

Ранее Гидрометцентр сообщил, что 14 августа в столичном регионе установится переменная облачность без существенных осадков. В дневные часы столбики термометров в Москве покажут +17–19 градусов, по области – +15–20 градусов. Ожидается северо-западный ветер со скоростью 6–11 метров в секунду, при порывах – до 15–17 метров в секунду.

Также ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус отметил, что минувшая ночь стала одной из самых холодных за июль и август. Температура воздуха упала до +9,7 градусов.

Читайте также


городпогода

Ждать ли россиянам рекордных снегопадов предстоящей зимой?

Будущая зима станет "контрастной и богатой на погодные сюрпризы"

Не обойдет это стороной и столицу

Читать
закрыть

Стоит ли покупать "убитые" квартиры в центре Москвы?

Такой лот может быть выгоден при условии полного расчета проекта

Первое, что необходимо проверять до покупки, – дом в целом

Читать
закрыть

Почему базовая одежда в российских шоурумах взлетела в цене?

Повышение стоимости происходит из-за того, что сложнее доставить материалы

Бренды, которые раньше вкладывались в рынок, перестали это делать

Читать
закрыть

Что грозит DDX Fitness за утечку данных?

Штраф может достигать 3 миллионов рублей

Утечка произошла в результате хакерской атаки

Читать
закрыть

Что известно о женщине, сбросившей 3-летнюю дочь с 9 этажа?

Женщина оказалась женой рэпера WormGanger

Девочка смогла выжить: падение смягчил козырек магазина

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили гулять на липовых свадьбах?

Тренд напрямую связан с тревожностью в обществе

Читать
закрыть

Как покупная еда становится смертельно опасной из-за инородных тел?

Чаще всего происшествия с едой случаются на производстве

Читать
закрыть

Почему треш-стримы продолжаются даже после запрета в РФ?

Эксперты уверены: даже страх применяемых мер остановит не всех

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика