Канатную дорогу "Воздушный трамвай" на ВДНХ закрыли из-за сильного ветра

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Канатная дорога "Воздушный трамвай" на ВДНХ временно прекратила работу из-за шквалистого ветра. Об этом сообщили в телеграм-канале тематического парка аттракционов "Орион".

"В связи с погодными условиями канатная дорога "Воздушный трамвай" временно закрыта", – говорится в сообщении.

О возобновлении работы аттракциона сообщат дополнительно. Согласно данным МЧС, в Москве до конца суток 14 августа ожидаются порывы ветра до 12–17 метров в секунду.

Ранее Гидрометцентр сообщил, что 14 августа в столичном регионе установится переменная облачность без существенных осадков. В дневные часы столбики термометров в Москве покажут +17–19 градусов, по области – +15–20 градусов. Ожидается северо-западный ветер со скоростью 6–11 метров в секунду, при порывах – до 15–17 метров в секунду.

Также ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус отметил, что минувшая ночь стала одной из самых холодных за июль и август. Температура воздуха упала до +9,7 градусов.