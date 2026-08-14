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14 августа, 12:07

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Эксперт Пахомов: букву "ё" необходимо писать, чтобы избежать неправильного прочтения

Эксперт рассказал, когда обязательно нужно писать букву "ё"

Фото: 123RF.соm/fizkes

Букву "ё" следует обязательно использовать в школьных учебниках русского языка, а также в случаях, когда ее отсутствие может исказить смысл слова, заявил РИА Новости научный сотрудник Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН, председатель филологического совета "Тотального диктанта" Владимир Пахомов.

По словам эксперта, существуют три ситуации, когда употребление буквы "ё" строго необходимо. Первая – чтобы предупредить неверное чтение и понимание слова, например, "узнаем" в отличие от "узнаём" или "все" в отличие от "всё".

Вторая – когда нужно указать произношение малоизвестного слова. Часто это касается географических названий.

Кроме того, эту букву необходимо использовать во всех текстах для тех, кто учит язык. Сюда входят буквари, школьные учебники русского языка, книги для тех, кто изучает русский как иностранный, и словари для указания места ударения и правильного произношения.

Пахомов также отметил, что действующие "Правила русской орфографии и пунктуации", утвержденные в 1956 году, не предусматривают последовательного употребления буквы "ё" во всех текстах. Однако современные справочники допускают такой вариант: по желанию автора или редактора любой текст может быть напечатан последовательно с буквой "ё".

Ранее эксперты указали на то, что закрепление в словарях разговорного варианта "махаю" наряду с литературной нормой "машу" не означает, что аналогичная судьба ждет слово "ложить". В русском литературном языке не существует глагола "ложить" без приставки, поэтому его употребление является грубой речевой ошибкой. В случае если приставки нет, необходимо использовать слово "класть".

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