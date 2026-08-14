Юрист Манько: человек может вернуть деньги в случае отмены брони рестораном

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Человек вправе вернуть средства, если ресторан отменил бронирование столика. Это можно сделать и в случае, если гость потратил в заведении меньше внесенного депозита. Об этом заявил изданию "Абзац" юрист Александр Манько.

"Если вы потратили меньше внесенной суммы – например, внесли депозит 5 тысяч рублей, а счет составил 3,5 тысячи рублей, остаток обязаны вернуть", – сказал эксперт.

По его словам, владельцы заведений могут удержать только расходы на подготовку клиента к визиту. В частности, речь идет о закупке продуктов для специального меню. Если же они отказываются вернуть деньги, то гости могут потребовать документы, подтверждающие затраты ресторана.

Юрист отметил, что клиент вправе составить письменную претензию на имя руководителя с указанием даты бронирования, суммы и требований. При отсутствии должного ответа он может обратиться в Роспотребнадзор или в суд.

Ранее стало известно, что вернуть деньги за десерт в заведении можно, если он не соответствует заявленному описанию или составу, а не только не оправдал ожиданий покупателя. При этом юрист Анастасия Билялова указала, что оценка вкуса сама по себе может быть субъективной, поэтому ключевым становится соответствие блюда тому, что было заявлено в меню.