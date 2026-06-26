Юрист Манько: бесплатно пользоваться туалетом кафе могут только клиенты и персонал

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Попасть в туалет кафе или ресторана, согласно закону, могут исключительно клиенты и персонал. Об этом в беседе с "Абзацем" рассказал юрист Александр Манько.

"Туалет – это приложение к кофе и круассану, а не самостоятельная услуга. Как Wi-Fi: он есть, но пароль дадут только после заказа", – заявил специалист.

По его словам, заведение обязано обслужить любого клиента, однако данное правило распространяется только на продажу товаров и услуг. В то же время любой россиянин имеет право беспрепятственно воспользоваться общественным туалетом в торговых центрах, аэропортах, государственных учреждениях, в том числе больницах, МФЦ и судах, и на вокзалах.

Ранее депутат Госдумы Михаил Делягин предложил оборудовать все станции Московских центральных диаметров (МЦД) туалетами, направив соответствующую идею главе Подмосковья Андрею Воробьеву. Парламентарий отметил, что доступные туалеты – вопрос не только санитарии, но и культуры, а их отсутствие на некоторых станциях становится серьезной проблемой из-за протяженности маршрутов.