Японский депутат Судзуки согласился со словами Путина о принадлежности Курил

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Слова Владимира Путина о южной части Курил согласуются с историческими фактами, заявил член верхней палаты парламента Японии от правящей Либерально-демократической партии Мунэо Судзуки в своем личном блоге. Его слова передает News.ru.

Таким образом он прокомментировал заявление российского президента об итогах Второй мировой войны, закрепленных в международных документах.

Судзуки отметил, что протестовать против визита Путина на Итуруп и выражать возмущение означает проявление "чрезмерной незрелости".

Парламентарий также обратил внимание на то, что президент России упомянул исключительно теплые отношения с бывшим премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Токио следует расценить эти слова как призыв к возобновлению диалога между странами, заключил депутат.

13 августа Путин посетил Итуруп, что стало его первым рабочим визитом на Курильские острова. Во время учений Тихоокеанского флота президент заявил, что Россия не представляет угрозы безопасности для Японии и не имеет к ней претензий.

После этого МИД Японии выразил решительный протест, а также назвал Итуруп "исконно японским". Помимо этого, был вызван российский посол Николай Ноздрев, который также заявил, что южные Курилы являются неотъемлемой частью России.

В СМИ при этом появилась информация, что власти Японии рассматривают возможные меры в ответ на визит Путина. Один из вариантов – ужесточение уже действующих санкций, которые были введены из-за украинского конфликта в координации с другими странами.

