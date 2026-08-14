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Рой пчел захватил балкон на 19-м этаже новостройки во Владивостоке. Насекомые появились там вслед за случайно залетевшей маткой и решили остаться. Кадры местная жительница выложила в соцсетях.

Женщина хотела проветрить комнату и открыла окно. Внезапно она услышала жужжание и увидела рой пчел. После этого жительница вызвала пчеловода, который должен безопасно переселить пчел в другое место.

Ранее в Ингушетии врачи спасли жизнь ребенку, которого пчела ужалила в горло. У мальчика из-за аллергии развился отек дыхательных путей.

Пациенту внутривенно ввели все необходимые препараты, ему также провели лечебную ингаляцию через небулайзер. В результате состояние ребенка стабилизировалось.