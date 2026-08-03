В Приангарье расследуют причину массовой гибели пчел у пасечников

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В поселке Харик Куйтунского района Иркутской области устанавливают причины массовой гибели пчел. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию Куйтунского муниципального образования.

Местные жители связывают гибель насекомых с действиями сельхозтоваропроизводителей, которые обрабатывают посевы пестицидами. По их мнению, химикаты могли попасть на пасеки и привести к гибели пчел.

"Управление Россельхознадзора приняло обращение в работу и проводит выяснение причин произошедшего", – говорится в сообщении администрации.

В свою очередь, отделение Народного фронта в Иркутской области также направило обращения в природоохранную прокуратуру, региональный минсельхоз и управление Россельхознадзора.

В конце июля стало известно о массовой гибели насекомых в Большемуртинско-Сухобузимском муниципальном округе Красноярского края. По данным СМИ, речь идет о 30 миллионах пчел. По данному факту была организована проверка и назначена экспертиза.

Позже аналогичную проверку начала Челябинская природоохранная прокуратура из-за гибели пчел на пасеке в Аргаяшском районе. Предварительно, пчелы попали под обработку сельхозполей химикатами, о которой пасечников не предупредили. Похожие случаи фиксировались в Алтайском крае.

Между тем Россельхознадзор не нашел пестицидов в почве после жалоб на гибель пчел под Челябинском. Также в ведомстве отметили, что погибшие пчелиные семьи не были зарегистрированы во ФГИС "Хорриот".