Нижегородский суд "оживил" женщину, которая ошибочно числилась умершей

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Суд удовлетворил иск жительницы Астраханской области об аннулировании актовой записи о ее смерти, сделанной в Нижегородской области, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Приволжского региона.

Женщина в ноябре 2025 года обратилась в местное отделение Социального фонда России, чтобы оформить пенсию по возрасту. В этот момент она узнала, что, по информации ЗАГС, она числится умершей с 2020 года.

Запись акта о смерти была составлена отделом ЗАГС Богородского района Нижегородской области на основании медицинского свидетельства о смерти.

В марте 2026 года женщина обратилась в прокуратуру Астраханской области с просьбой помочь признать недействительным свидетельство о смерти и аннулировать запись акта гражданского состояния. В ходе проверки выяснилось, что недостоверность записи подтверждена объяснениями женщины – она никогда не проживала в Нижегородской области.

Этот факт подтвердили сама женщина и свидетели в судебном заседании, которое прошло в режиме видео-конференц-связи.

Решением Богородского городского суда Нижегородской области исковые требования удовлетворены. Из записи акта о смерти исключены сведения об имени, фамилии и дате рождения женщины, которую ошибочно приняли за жительницу Астраханской области. В графу "фамилия" внесено "Неизвестная".

Ранее пенсионеру из Омска пришлось полгода доказывать в суде, что он не умер. Уведомление о своей "смерти" он получил в июле 2025 года, когда на портале "Госуслуги" появилось сообщение о том, что в связи со смертью у него блокируются учетная запись и банковские карты. Мужчина обратился в различные банки, бюджетные и государственные учреждения, но ему также сообщили, что он считается умершим.

