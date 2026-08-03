Новый иск на 100 тысяч рублей подали к театру Надежды Кадышевой

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Российское авторское общество (РАО) направило в суд иск к театру "Золотое кольцо" певицы Надежды Кадышевой о взыскании 100 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Иск поступил в суд 31 июля, к рассмотрению он пока не принят. Основания требований в материалах не уточняются.

При этом ранее театр уже получал иск от РАО. Причиной стало использование без разрешения двух музыкальных композиций во время концерта 11 апреля 2025 года в зале "Москва": "Россия – Русь" (авторы – Виктор и Ксения Пеленягрэ) и "Течет ручей" (авторы – Петр Черняев и Наталья Трушина).

Представители авторских прав уточняли, что театр проигнорировал обращение о досудебном урегулировании.

В ноябре 2025 года также стало известно об иске компании "Дворец спорта" о взыскании с театра Кадышевой около 1,8 миллиона рублей. Причина претензий не указывалась.

