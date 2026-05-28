Анна Asti отсудила 400 тысяч рублей у проекта Стаса Ярушина

Певица Анна Asti отсудила у проекта Стаса Ярушина "Музлофт" 400 тысяч рублей из-за прозвучавшего в эфире кавера на ее трек. Кто еще из знаменитостей судился с шоуменом из-за нарушения авторских прав, расскажет Москва 24.

"Немножко был шокирован"

Певица Анна Asti отсудила у проекта Стаса Ярушина "Музлофт" 400 тысяч рублей, сообщило издание Super. Причиной разбирательств стал один из эфиров в 2025-м: в нем прозвучал кавер на трек Анны "По барам" на татарском языке. Изначально ответчиком по иску выступал сам шоумен, однако в процессе разбирательств было установлено, что в нарушении авторских прав виновата администратор канала Сабина Алиева.

Музыкальный лейбл Анны потребовал компенсацию в размере 1 миллиона рублей, но признавшая нарушение Алиева посчитала сумму "чрезмерной и необоснованной". В итоге суд согласился с доводами и снизил сумму до 400 тысяч, девушка также должна будет оплатить госпошлину в размере 22 тысяч рублей.

О том, что музыкальный лейбл Анны Asti подал иск к проекту Стаса Ярушина, СМИ сообщили в марте 2025-го. В июне в разговоре с 5-tv.ru звезда сериала "Универ" заявил, что был шокирован новостями. Шоумен отметил, что ранее сама певица приходила к нему на шоу и у них были "всегда прекрасные взаимоотношения".





Стас Ярушин телеведущий, музыкант, шоумен, актер Уважаю как человека, как артистку. Она невероятно круто поет. <...> И когда мы узнаем, что в суд на нас подает ее лейбл, я немножко был шокирован.

При этом Ярушин отметил, что, несмотря на неприятную ситуацию, не намерен ругаться с певицей и по-прежнему хорошо к ней относится. Шоумен также добавил, что попытался лично связаться с Анной, но она не взяла трубку.

В августе Стас рассказал в шоу "Переговорка" с Георгием Иващенко, что случайно встретился в самолете с Asti и ее супругом Станиславом Юркиным. Мужчины тепло пообщались, и муж певицы пообещал посодействовать в решении вопроса.

"Суд идет не у меня, а у моей выпускающей компании. Этим вопросом занимается мой музыкальный директор, он на связи со Стасом", – отмечал тогда Ярушин.

При этом летом 2025-го шоумен заявил, что проект поставлен на паузу из-за разбирательств, потому что он с командой рассматривает смену формата, чтобы избежать исков в дальнейшем. Стас отмечал, что, возможно, откажется от исполнения каверов в пользу авторского контента.

"За деньги – да"

Это не первый иск к проекту Ярушина. В июне 2024-го завершилось разбирательство по иску рэп-исполнительницы Инстасамки. В одном из выпусков Mia Boyka исполнила кавер на ее песню "За деньги – да".

При этом СМИ сообщали, что изначально Инстасамка хотела судиться с певицей, однако в итоге иск за неправомерное использование музыкального произведения был подан на Ярушина. Истцом выступил директор Инстасамки Максим Столяров, ему принадлежали права на трек.

Суд частично удовлетворил требования, обязав Ярушина удалить кавер, выплатить компенсацию в размере 2 миллионов рублей. Кроме того, на плечи ответчика легла оплата госпошлины и сопутствующих юридических расходов.

Однако Ярушин подал апелляцию, и ему удалось значительно снизить сумму – до 550 тысяч рублей. Шоумен рассказал журналистам, что выплатил Инстасамке деньги и вопрос был закрыт, сообщает сайт "Комсомольской правды".

При этом актер заявил, что дело не должно было стать прецедентом, ведь многие артисты, каверы на треки которых исполнялись в его шоу, напротив, благодарили его.





Стас Ярушин телеведущий, музыкант, шоумен, актер Много таких примеров, что после того, как песни прозвучали в "Музлофте", даже уже забытые, их стали больше слушать. И мне прям звонили артисты, говорят: "Спасибо вам большое".

Ярушин добавил, что артисты, которые были гостями его шоу, после эфиров стали продавать больше билетов на свои концерты.