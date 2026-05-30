Политика
Митрополит Иларион, освобожденный в Чехии, прилетел в Москву
Митрополит Иларион (Алфеев) прибыл в Россию. Его самолет приземлился в московском аэропорту Внуково в ночь на субботу, 30 мая. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее иерарх Русской православной церкви был задержан в Чехии якобы за хранение наркотиков. По заявлениям местной полиции, запрещенные вещества были обнаружены в автомобиле священнослужителя.
Сотрудники полиции поместили митрополита и сопровождавшего его видеооператора в изолятор. Однако спустя двое суток митрополит был освобожден.
Ему не предъявили обвинений и отпустили без каких-либо дополнительных условий. Сам митрополит отрицает какую-либо связь с незаконным оборотом или хранением наркотических средств.