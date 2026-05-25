Задержанный в Чехии митрополит Иларион долго находился без еды

Митрополит Иларион (Алфеев), задержанный чешской полицией по подозрению в хранении наркотических веществ, в течение долгого времени находился без еды. Об этом сообщила редакция его телеграм-канала.

Как уточнил адвокат священнослужителя, питание им предоставили только после полуночи. При этом на следующий день не было завтрака.

Также в сообщении сказано, что процедура досмотра проводилась без свидетелей. Не было в помещении и камер видеонаблюдения.

"По имеющейся у редакции информации, митрополит Иларион остается задержанным в Чехии. Окончательное процессуальное решение сегодня принято не будет. На данный момент чешские органы правопорядка ожидают результаты необходимых экспертиз", – сказано в телеграм-канале.

По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, Россия рассматривает задержание священнослужителя как провокацию, направленную на очернение как самого Илариона, так и всего православия, которое в Чехии подвергается нападкам.

В связи с этим российская сторона требует его освобождения и прекращения разбирательства по надуманному обвинению, говорится в заявлении на сайте министерства.

О задержании митрополита Илариона в Карловых Варах по подозрению в хранении наркотических веществ стало известно 25 мая. Священнослужителя отправили в СИЗО, предварительно изъяв его личные вещи. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не располагает информацией об этом инциденте.

