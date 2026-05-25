Ученый Киселев: таяние "Ледника Судного дня" может привести к затоплению прибрежных зон

Таяние ледника Туэйтс, называемого "Ледником Судного дня", может привести к затоплению прибрежных территорий многих стран, заявил в эфире радио КП ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев.

Ученый объяснил, что такое повышенное внимание именно к этому леднику связано с его огромными размерами и активной деградацией. Поэтому специалисты отслеживают состояние Туэйтса, проводят исследования и пытаются понять скорость его разрушения и возможные последствия.

"Потепление, оно дает нам как бы, с одной стороны, таяние ледника, но подъем воды в Мировом океане происходит еще и за счет физических явлений, то есть расширение воды при более высокой температуре", – отметил эксперт.

По его словам, верхний слой воды из-за более высокой температуры приобретает больший объем, что увеличивает подъем воды в мировом океане. Даже относительно небольшое повышение уровня воды может привести к подтоплению и постепенной потере прибрежных земель.

В случае подъема воды на 40 или даже 100 сантиметров из российских городов под угрозой в первую очередь окажется Санкт-Петербург. Киселев напомнил, что в городе находится дамба, но в таком случае ей придется действовать постоянно, а не время от времени, как сейчас.

"Наверное, техническая задача решаемая. Но дамба защищает только город", – заметил ученый.

Киселев подчеркнул, что окрестности города в случае дальнейшего подъема уровня воды неизбежно столкнутся с подтоплениями. Среди зарубежных территорий под угрозой Нидерланды и Венеция.

Считается, что "Ледник Судного дня" выступает "пробкой", которая не позволяет разрушиться Западно-Антарктическому ледяному щиту. Его обрушение, по данным СМИ, спровоцирует повышение уровня Мирового океана на 3,3 метра.

В Совфеде указывали, что таяние ледника Туэйтса не представляет опасности для России. Несмотря на эффектное название, речь идет о нормальном природном процессе откалывания льда и движения ледников.

