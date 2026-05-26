26 мая, 18:27

Гроза придет в столичный регион 27 мая

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Гроза придет в Московский регион 27 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на прогноз Гидрометцентра РФ.

По данным синоптиков, в ночь на среду температура воздуха может составить 7–9 градусов в Москве и 4–9 градусов – в Подмосковье. В регионе ожидается небольшой, местами умеренный, дождь.

Днем столбики термометров покажут в столице 13–15 градусов, по области – от 12 до 17 градусов.

В Гидрометцентре напомнили, что до вечера 26 мая в столичном регионе действует желтый уровень погодной опасности из-за возможного усиления северо-западного ветра с порывами до 17 метров в секунду. В настоящее время дожди уже прошли на северо-западе, юго-западе, юге, юго-востоке и востоке Москвы, а также подмосковных Красногорске и Бронницах.

Из-за дождя в Москве водителям следует быть внимательными за рулем. Неблагоприятные погодные условия ухудшают сцепление с дорогой, а тормозной путь увеличивается. Водителей призвали избегать резких маневров, соблюдать скоростной режим и дистанцию, не отвлекаться на телефон во время движения.

