В Госдуме предупредили дачников о новой схеме мошенничества

Мошенники начали рассылать фальшивые уведомления о нарушениях владельцам дач. Об этом в интервью РИА Новости предупредил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

Схема обмана рассчитана на эмоциональную реакцию: человек получает сообщение о якобы выявленном нарушении земельного законодательства и предложение оплатить штраф со скидкой по ссылке. Однако переход по ней грозит потерей доступа к личному кабинету на портале "Госуслуги".

Гаврилов подчеркнул, что настоящие штрафы назначаются исключительно постановлением о назначении административных мер ответственности. Закон предусматривает лишь три способа его вручения: лично при рассмотрении дела, заказным письмом или в электронном виде через личный кабинет на "Госуслугах". При этом ведомства никогда не используют для оповещений СМС, мессенджеры или социальные сети и не запрашивают персональные данные таким способом.

При возникновении сомнений парламентарий посоветовал в первую очередь проверить, проводились ли в отношении участка контрольные мероприятия. Эти сведения публикуются в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий (ЕРКНМ). Если участок там не значится, а постановление пришло – это фальсификация. Также можно обратиться в территориальное управление Росреестра по официальным телефонам.

Ранее россиян предупредили о новой схеме мошенничества с быстрым заработком в мобильных играх. При этом она направлена не только на детей, но и взрослых. Жертва может потерять финансы и даже лишиться доступа к аккаунту на "Госуслугах".

