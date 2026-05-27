27 мая, 07:59

Культура

"Мосбилет" приглашает на выставку о древней архитектуре в "Коломенском"

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

В выставочном зале "Атриум" музея-заповедника "Коломенское", подведомственного столичному департаменту культуры, открылась постоянная экспозиция "Архитектура древнего города. Люди и технологии". Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Проект продолжает традицию изучения национального строительного искусства, заложенную основателем музея Петром Барановским. В центре экспозиции – подлинные артефакты строительной культуры XVI–XIX веков, сгруппированные по материалам: дерево, камень, металл, керамика и слюда.

Один из ключевых экспонатов – деревянный столб XVII века с резьбой и росписью, происходящий из трапезной церкви Святого Ильи Пророка в селе Шеменичи (территория современной Ленинградской области). Этот населенный пункт упоминается в документах с 1563 года и в период Российской империи относился к Олонецкой губернии. Храм, закрытый после революции, был полностью утрачен в годы Великой Отечественной войны. Предмет спасли в ходе экспедиции, инициированной Петром Барановским.

Еще один экспонат – подпорный столб из трапезной церкви Святого Николая Чудотворца в селе Шижня Архангелогородской губернии. Сооружение 1735 года, выполненное в шатровом стиле по корабельному типу, разобрали при строительстве Беломорско-Балтийского канала. Столб обнаружили в начале XX века исследователи северных экспедиций под руководством Игоря Грабаря, и сегодня он остается одним из немногих материальных свидетельств исчезнувшего памятника.

Колокол 1687 года, изготовленный из бронзы и железа мастером Дмитрием Моториным, представляет традиции московского литейного искусства. Изделие создано по заказу князя Василия Голицына для церкви Покрова Пресвятой Богородицы в селе Медведково. Надписи на поверхности содержат имена заказчика и мастера, информацию о весе и месте размещения. Семья Моториных известна работой над Царь-колоколом – экспонатом Музеев Московского Кремля.

Фрагмент керамической надписи 1688 года опоясывал колокольню церкви мучеников Адриана и Наталии в Мещанской слободе. Изделие выполнено из красной глины с цветными эмалями, текст сообщает имена царей, патриарха и точные даты закладки храма. Познакомиться с керамическим искусством этого периода подробнее можно на постоянной выставке "Открытое хранение. Печи и изразцы" в музее-усадьбе "Измайлово".

Фрагмент дубового сруба первой половины XVI века обнаружили на глубине 4 метров в Тайницком саду Московского Кремля. Сад, входящий в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, получил название от Тайницкой башни, внутри которой находились секретный колодец и скрытый выход к Москве-реке. Находка демонстрирует основы деревянного строительства того времени: использование обожженных бревен в качестве фундамента и возведение клети как главной конструктивной формы без применения гвоздей.

Выставка работает со вторника по воскресенье с 10:00 до 18:00, билеты доступны в сервисе "Мосбилет". Музей-заповедник "Коломенское" занимает 255 гектаров парковой зоны, насчитывает 17 памятников архитектуры федерального значения, включая церковь Вознесения Господня – объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, домик Петра I и воссозданный дворец царя Алексея Михайловича. В фондах музея хранится более 170 тысяч экспонатов.

Также "Мосбилет" приглашает посмотреть на работы Василия Нестеренко в Московском музее современного искусства (ММОМА). На ней представлено более 120 произведений народного художника России. При этом структура выставки повторяет названия предыдущих персональных проектов автора.

