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13 июля, 19:42

Мэр Москвы

Собянин: Москва подписала соглашения с Тверской и Белгородской областями

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Москва подписала с Тверской и Белгородской областями соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Об этом сообщил портал мэра и правительства столицы.

В церемонии приняли участие Сергей Собянин, временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев и временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев.

"С Белгородской областью нас связывают большие, тесные дружеские отношения. Мы всегда приходили на помощь белгородцам в их борьбе, потому что они действительно находятся на линии соприкосновения, по сути дела. Помогаем защите от беспилотников, которые летят в сторону Белгородской области. Помогаем выстраивать в целом первый рубеж обороны, помогаем в чрезвычайных ситуациях и в целом – по нашей программе экономического и социального взаимодействия. Также активно работаем и с Тверской областью", – уточнил Собянин.

Мэр столицы напомнил, что Москва заключила уже 86 соглашений с регионами – их реализуют через программы, охватывающие экономическую, социальную и культурную сферы.

По поручению Владимира Путина столица бесплатно передает регионам высокотехнологичные ИИ-сервисы, в частности "Московскую электронную школу", а также инструменты для постановки диагнозов по снимкам МРТ, КТ и лучевой диагностики. Кроме того, в чрезвычайных ситуациях Москва предоставляет финансовую и организационную помощь, направляет технику и бригады медиков.

Соглашение с Белгородской областью рассчитано на 5 лет, отметил в ходе подписания документа Шуваев. Оно развивает положения предыдущего двустороннего документа и предусматривает углубление интеграции и укрепление связей в различных сферах.

"Правительство Москвы постоянно помогает нам в области. Мы являемся приграничным регионом и, так сказать, первым фронтовым рубежом, оборонительным рубежом города Москвы", – добавил он.

Один из важнейших приоритетов – расширение взаимовыгодной торговли, в том числе замещение импортной продукции. Из Белгородской области в Москву поставляют мясо и мясопродукты, молочную продукцию, растительное масло, сахар, овощи, фрукты, в том числе консервированные, ягоды, орехи, кондитерские и макаронные изделия.

Москва, в свою очередь, поставляет в регион колбасные изделия, рыбные пресервы, макароны, муку, кондитерскую продукцию, безалкогольные напитки, питьевую воду и другие товары.

Предприятия Белгородской области активно участвуют в выполнении московских госзаказов. В 2020–2026 годах заключено 12,6 тысячи контрактов на сумму более 13,7 миллиарда рублей, из них 30%, то есть 3,7 тысячи контрактов на сумму 909 миллионов рублей, – закупки малого объема.

Вместе с тем белгородские товаропроизводители принимают участие в фестивалях цикла "Московские сезоны". Каждый год им предоставляются торговые места на столичных межрегиональных ярмарках.

Также значимую роль в сотрудничестве представляют связи в сфере образования, культуры, спорта и здравоохранения. В 2025 году свыше 4,6 тысячи жителей Белгородской области получили лечение в московских больницах, в том числе 293 пациента – высокотехнологичную медпомощь по программе обязательного медицинского страхования (ОМС).

С декабря 2024 года регион использует платформу "МосМедИИ". В настоящее время ее возможности использует 21 медорганизация региона. Кроме того, с помощью сервиса обработано свыше 9 тысяч лучевых исследований по таким направлениям, как компьютерная томография органов грудной клетки и головного мозга.

Развивается и образовательное партнерство – педагоги и учащиеся из двух регионов, в том числе из Белгорода, Валуек, Старого Оскола, участвуют в совместных мероприятиях. Также на платформе Russpass представлен туристический потенциал области. Там размещены данные о 74 гостиницах, 40 музеях и событиях, 8 экскурсиях, 1 ресторане и 7 маршрутах.

В условиях спецоперации Москва дополнительно поддерживает Белгородскую область. В частности, город предоставляет медицинскую и иную помощь пострадавшим жителям региона, поставляет оборудование, например дизель-генераторы, тепловые пушки и палатки, помогает сохранять энергоинфраструктуру и формировать резервную генерацию.

Соглашение с Тверской областью, в свою очередь, развивает положения предыдущего двустороннего документа, подписанного в 2016 году. Он охватывает широкий спектр направлений: транспорт, информационно-коммуникационные технологии, промышленность, агропромышленный комплекс, торговлю, строительство и архитектуру, ЖКХ, благоустройство, здравоохранение, образование, науку, культуру, туризм, спорт, охрану окружающей среды, молодежную и семейную политику, соцзащиту, содействие занятости, взаимодействие с НКО и другие.

"Новое соглашение позволит нам открыть новую веху в развитии отношений двух субъектов. Конечно же, это сотрудничество в сфере промышленности, в сфере экономики, в сфере транспорта, в сфере поддержания экологической обстановки в наиболее крупном источнике питьевой воды для города Москвы – это Иваньковское водохранилище. Хотел бы сказать, что спектр взаимоотношений большой", – подчеркнул Королев.

Москва поддерживает регион в развитии Ржевского мемориала и строительстве высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург. После ее запуска путь между Москвой и Тверью займет 39 минут.

Кроме того, Тверская область – надежный торгово-экономический партнер столицы. В 2025 году поставки продовольствия из региона выросли в 1,7 раза по сравнению с 2024 годом. В Москву везут мясо, рыбу, молочную продукцию, растительное масло, сахар, овощи, фрукты, напитки, кондитерские и макаронные изделия.

Столица, в свою очередь, поставляет колбасные, кондитерские и макаронные изделия, муку, сливочное масло и другие продукты.

Компании Тверской области также участвуют в выполнении московского госзаказа. В 2020–2026 годах подписано 16,9 тысячи контрактов на 14,4 миллиарда рублей. Из них 5,1 тысячи контрактов, или 30%, на общую сумму 1 миллиард рублей пришлись на закупки малого объема.

Региональные производители, выпускающие кондитерские изделия, мед и продукцию пчеловодства, сувениры и другие товары, принимают участие в фестивалях цикла "Московские сезоны", включая "Пасхальный дар", "Вкусы России" и "Золотую осень". Также им каждый год предоставляют торговые места на столичных межрегиональных ярмарках.

Активно развиваются и связи в сфере образования, культуры, спорта и здравоохранения. В 2025 году почти 6 тысяч жителей Тверской области прошли лечение в столичных клиниках. С февраля 2025-го область подключена к платформе "МосМедИИ".

Теперь ее возможности используют 23 областные медорганизации. Благодаря сервису обработали свыше 73 тысяч лучевых исследований по 5 направлениям: компьютерной томографии головного мозга и органов грудной клетки, маммографии, рентгенографии органов грудной клетки и флюорографии.

Педагоги и учащиеся из двух регионов, в том числе Твери, Ржева, Торжка, села Завидово и деревни Афимьино, участвуют в общих образовательных мероприятиях. В мае 2026-го между Москвой и Тверской областью было подписано соглашение о внедрении цифровых сервисов и подсистем "Московской электронной школы" ("МЭШ") в образовательные учреждения области.

Таким образом, с первой четверти 2026/2027 учебного года "МЭШ" заработает во всех 467 школах региона. Общее число пользователей составит свыше 352 тысяч человек, в том числе 136,5 тысячи учеников, 204,7 тысячи родителей и 10,9 тысячи педагогов.

С 2027/2028 учебного года систему планируют развернуть в 44 колледжах – 28,8 тысячи пользователей. Среди них – 27,2 тысячи студентов и 1,6 тысячи преподавателей.

Вместе с тем культурное пространство регионов обогащает сотрудничество мастеров искусств. В частности, в Тверской области прошли гастроли столичного театра Et Cetera под руководством Александра Калягина, Московской государственной творческой мастерской под руководством Алексея Рыбникова и Московского джазового оркестра под управлением Игоря Бутмана.

В музее-заповеднике "Коломенское" состоялась выставка "Райский сад земной и небесный" с участием Тверской областной картинной галереи. На фестивале "Песни России" выступили коллективы из 10 городов Тверской области.

Туристический потенциал Тверской области также представлен на Russpass. В перспективе – активное взаимодействие в области гостеприимства. Так появятся новые маршруты, туры и специальные проекты в рамках концепции "Москва плюс", включающие посещение столицы и региона-партнера.

В частности, проект "Москва плюс Тверская область: энергия мегаполиса и гармония природы" соединит впечатления в насыщенной мероприятиями столице и отдых на берегах Волги.

Вместе с тем столичная мэрия помогает внедрять единые цифровые стандарты строительства по всей России. Главным оператором такой работы стал московский Центр искусственного интеллекта в градостроительстве. Всего за год центр заключил 29 соглашений с 21 российским регионом о совместном тестировании и внедрении ИИ-сервисов.

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