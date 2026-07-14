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РИА Новости: создатель сайта "Миротворец" Георгий Тука объявлен в розыск в РФ

Создатель сайта "Миротворец" Георгий Тука объявлен в розыск в РФ – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Создатель украинского экстремистского сайта "Миротворец" объявлен в розыск в России Георгий Тука (внесен в список террористов и экстремистов в РФ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, в феврале 2026 года Росфинмониторинг внес Туку в перечень террористов в РФ.​​ На его сайте регулярно обнародуются личные данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР, а также других лиц, которых авторы проекта называют "изменниками родины".

Кроме того, в базу данных сайта неоднократно вносились персональные сведения несовершеннолетних, а также информация о российских деятелях культуры и гражданах других государств.

Ранее пятилетний россиянин попал в базу "Миротворца". В частности, на сайте указано, что родившийся 23 мая 2020 года ребенок якобы намеренно допустил нарушение государственной границы Украины.

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