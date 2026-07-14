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03:30

Политика

Власти РФ займутся вопросом поддержки когнитивного здоровья граждан

Фото: Москва 24/Роман Балаев

В России появится новая модель охраны здоровья, направленная на борьбу с ранним старением. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительственный документ.

Одним из ключевых пунктов плана станет поддержка когнитивного здоровья через интеграцию культуры и искусства в медицинскую практику. Реализацией инициативы займутся Минкультуры, Минздрав, Минобрнауки, региональные власти и Союз театральных деятелей.

Им предстоит разработать мероприятия по вовлечению граждан в творчество, а затем представить правительству профильный доклад.

Параллельно планируется реорганизация действующих центров здоровья в "центры медицины здорового долголетия". Их главной задачей станет выявление изменений в организме на этапе предрисков, чтобы предотвратить преждевременную активацию механизмов старения и развитие заболеваний.

Ранее стало известно, что программа "Московского долголетия" показала эффективность в снижении стресса. Ее участники смогли улучшить не только показатели памяти и внимания, но и психоэмоциональное состояние. В целом тренировки позволили улучшить психоэмоциональное состояние 90% участников курса.

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