Один человек погиб при взрыве газа в жилом доме в ЛНР

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Взрыв бытового газа произошел на втором этаже двухэтажного жилого дома в Краснодоне ЛНР. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Отмечается, что возгорания за взрывом не последовало. Однако в одном из подъездов частично обрушились конструкции.

В ходе разбора завалов спасатели обнаружили тело погибшей женщины. Еще одна пострадавшая был спасена из-под разрушенных конструкций и передана врачам.

По предварительной информации, под завалами могут оставаться еще два человека. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Ранее в жилом доме в Самаре произошел взрыв бытового газа, в результате которого загорелись жилые помещения на первом этаже. Кроме того, огонь успел распространиться на торговые помещения, расположенные на первом этаже, и на верхнюю часть здания.