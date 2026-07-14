14 июля, 04:27Происшествия
Один человек погиб при взрыве газа в жилом доме в ЛНР
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Взрыв бытового газа произошел на втором этаже двухэтажного жилого дома в Краснодоне ЛНР. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Отмечается, что возгорания за взрывом не последовало. Однако в одном из подъездов частично обрушились конструкции.
В ходе разбора завалов спасатели обнаружили тело погибшей женщины. Еще одна пострадавшая был спасена из-под разрушенных конструкций и передана врачам.
По предварительной информации, под завалами могут оставаться еще два человека. Поисково-спасательные работы продолжаются.
Ранее в жилом доме в Самаре произошел взрыв бытового газа, в результате которого загорелись жилые помещения на первом этаже. Кроме того, огонь успел распространиться на торговые помещения, расположенные на первом этаже, и на верхнюю часть здания.