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19 июня, 06:34

Происшествия

Два человека пострадали при взрыве газа в жилом доме в Новосибирске

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Два человека пострадали в результате взрыва газовоздушной смеси в жилом доме на улице Народной в Новосибирске. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Травников.

Пострадавшим уже оказывается вся необходимая медицинская помощь. Кроме того, на месте работают специалисты экстренных служб, они тушат образовавшийся после взрыва пожар.

Ранее в Самаре в жилом доме произошел взрыв бытового газа, в результате которого загорелись жилые помещения на первом этаже. Огонь также успел распространиться на торговые помещения, расположенные на первом этаже, и на верхнюю часть здания.

Площадь пожара составила 300 квадратных метров. Спустя время пламя удалось локализовать, а позднее – ликвидировать.

В результате возгорания погибли два человека. Кроме того, 5 жильцов, в том числе двое детей, были госпитализированы, а еще 7 гражданам медпомощь была оказана на месте происшествия. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности.

Взрыв и пожар произошли в жилом доме в Самаре

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