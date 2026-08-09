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09 августа, 18:14

Город

Новая тематическая зона с кроликами появилась на "Городской ферме" ВДНХ

Фото: пресс-служба ВДНХ

Новая тематическая зона с кроликами появилась на "Городской ферме" ВДНХ. В ней поселились 60 животных пяти пород, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Самыми маленькими стали мини-кролики весом от 0,8 до 2,5 килограмма. При хорошем уходе они живут 8–10 лет. Также в зоне появились кролики породы рекс. Их вывели во Франции в 1919 году. Таких животных отличает короткая густая шерсть, напоминающая плюш или бархат. Благодаря необычному меху породу называют королевской.

Еще одна необычная порода – ангорские кролики. Их шерсть достигает 20 сантиметров. Она используется для производства знаменитой ангоры.

Особое внимание гостей могут привлечь голландские вислоухие кролики, которых еще называют голландскими баранами. С момента выведения в 1964 году в Нидерландах они стали одними из самых популярных в мире. Их главная особенность – длинные свисающие уши.

Самыми крупными обитателями новой зоны оказались фландры и ризены. Бельгийские фландры являются одной из старейших крупных пород кроликов. Они способны вырастать до 65–80 сантиметров в длину и весить до 7–12 килограммов.

Ранее на "Городской ферме" ВДНХ родилась овечка редкой миниатюрной породы уэссан. Выбрать для нее имя предлагают юным москвичам на платформе "Активный гражданин – детям". Зоологи фермы отмечают, что детеныш уже уверенно стоит на ногах, изучает окружающий мир и активно набирается сил.

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