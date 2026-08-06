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06 августа, 15:09

Город

В Московском зоопарке впервые может появиться потомство рыбных филинов

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

В Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка сложились две пары рыбных филинов – редчайших сов, которые находятся под угрозой исчезновения. В следующем году специалисты рассчитывают на успешное гнездование птиц. Об этом в беседе с ТАСС заявил руководитель центра Павел Рожков.

По словам Рожкова, в этом году обе пары хорошо провели брачный сезон. Он пояснил, что у рыбных филинов крайне важно, чтобы самец и самка во время брачных игр кричали дуэтом.

"Когда этот крик получается в унисон, значит, пара состоялась, они друг друга поддерживают и приступают уже к гнездовому поведению", – рассказал специалист.

Рожков подчеркнул, что просто посадить в один вольер самца и самку этого вида нельзя – сначала птицы должны понравиться друг другу. Только когда они проявляют взаимный интерес, их объединяют в одном помещении.

Работа по сохранению рыбного филина ведется в зоопарке с 2018 года. Тогда совместно с коллегами с Дальнего Востока была запущена программа по созданию резервной популяции в вольерных условиях. Сейчас на территории центра живет более десяти рыбных филинов.

Ранее инспекторы из РФ и КНР впервые провели совместные антибраконьерские учения в трансграничном резервате для амурских тигров и дальневосточных леопардов. Россию представляли госинспекторы "Земли леопарда", которые обнаружили в лесу 20 учебных браконьерских петель.

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