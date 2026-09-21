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21 сентября, 16:47

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Эксперт Анфиногенов предрек рост интереса к кнопочным телефонам среди россиян

Медиаголодание: россияне начали скупать кнопочные телефоны ради "цифрового детокса"

Россияне скупают кнопочные телефоны, чтобы сократить время пребывания в соцсетях и не отвлекаться на рабочие чаты в выходные, утверждают СМИ. Чем может быть полезен такой детокс, насколько долговечен тренд и повлияет ли он на продажи смартфонов, разбиралась Москва 24.

Назад в прошлое

Фото: 123RF.com/kellyschulz

Кнопочные телефоны переживают новую волну популярности: россияне стали чаще покупать их, чтобы ограничить время в соцсетях и не отвлекаться на рабочие чаты в свободное время. Подобные девайсы прозвали "мобильниками выходного дня", сообщил телеграм-канал Baza.

По данным СМИ, интерес к кнопочным телефонам за последние три месяца увеличился на 60%, а покупкой интересовались свыше 83 тысяч раз. В интернете даже появились сообщества поклонников таких устройств, причем особенной популярностью пользуются раскладушки. 

Тренд журналисты связали с отказом от бессмысленного потребления контента и тягой к ретроэстетике. Пользователям хочется отключиться от бесконечной ленты, уведомлений и рабочих чатов, при этом оставаясь на связи. В таком случае кнопочный мобильник становится не заменой смартфону, а дополнительным устройством, которое можно использовать в свободное время. Подобный подход является одним из вариантов осознанного "цифрового детокса".

При этом в некоторых случаях полностью отказываться от привычных функций не придется, утверждают авторы публикации. В частности, на рынке есть кнопочные варианты на операционной системе Android с картами и мессенджерами, но без "затягивающих" соцсетей и приложений. В среднем кнопочный телефон обходится россиянам в 2–3 тысячи рублей, выяснили журналисты.

"Капля в море"?

Фото: 123RF.com/dragonimages

Покупку кнопочных телефонов можно назвать формой социального протеста, однако цифры, якобы демонстрирующие рост спроса, пока находятся на уровне статистической погрешности. Об этом в разговоре с Москвой 24 заявил независимый эксперт FMCG-рынка Александр Анфиногенов.

В стране с населением 150 миллионов человек многие имеют один-два телефона. На этом фоне 83 тысячи случаев интереса к кнопочным устройствам выглядят каплей в море.
Александр Анфиногенов
независимый эксперт FMCG-рынка

Анфиногенов объяснил, что желание купить такой девайс чаще встречается у более взрослой аудитории. То есть у людей, которые помнят, что кнопочные телефоны отнимали меньше времени и требовали зарядки примерно раз в неделю.

"Чтобы услышать друзей, знакомых или родных, этого более чем достаточно. Зато мозг разгружается, появляется возможность легкого релакса и сокращения времени, проводимого в телефоне. При этом покупка кнопочных моделей не оказывает заметного влияния на продажи смартфонов. Все потому, что это совершенно разные сегменты рынка", – рассказал он.

Также специалист предположил, что тренд будет развиваться и дальше, а в среде взрослой аудитории (например, 30+) он и вовсе может закрепиться надолго.

"Это не эмоциональное, а рациональное решение: невысокая стоимость, большая свобода и более уверенная работа там, где смартфон подводит. Даже сам факт, что кнопочные телефоны до сих пор производятся и продаются, говорит об их востребованности", – отметил эксперт.

Причем речь идет не о покупке подержанных устройств на вторичном рынке: новые аппараты представлены практически в любом салоне связи, и выбор их достаточно широк. Это подтверждает, что с точки зрения бизнеса направление остается актуальным, заявил Анфиногенов.

Не провалиться в скроллинг

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Психолог-психотерапевт Дмитрий Евстигнеев отметил в разговоре с Москвой 24, что смартфон давно превратился в "персональный карманный игровой автомат". Бесконечная лента и рабочие уведомления бомбардируют мозг непредсказуемыми вспышками стимулов, что истощает префронтальную кору и держит систему вознаграждений в постоянном перегреве.

Переход на простой кнопочный телефон буквально выдергивает вилку из этой перегруженной розетки. Когда у человека исчезает техническая возможность провалиться в скроллинг, мозг наконец перестает сканировать пространство в ожидании дешевой порции дофамина. В этот момент затихает сенсорный шум и активируется сеть пассивного режима работы. Это фундаментальный нейробиологический процесс, который отвечает за осмысление опыта, долговременную память и рождение творческих инсайтов. По сути, такой детокс возвращает человеку авторство над собственным вниманием.
Дмитрий Евстигнеев
психолог-психотерапевт

По словам психолога, чтобы ощутить устойчивый физиологический эффект, мозгу нужен не разовый экстремальный подвиг, а регулярная гигиена. Оптимальный режим для большинства жителей мегаполиса – раз в неделю, то есть четыре-пять дней в месяц. Сутки без экрана позволяют когнитивным системам восстановиться, не вызывая при этом социальной паники или ощущения изоляции.

"Если человек чувствует глубокое эмоциональное выгорание, можно расширить практику до полных двухдневных выходных раз в две недели. Это создаст стабильный ритм, при котором нервная система учится естественному переключению между фазами работы и глубокого покоя", – подчеркнул он.
 
При этом просто отнять у мозга экран недостаточно: эволюционно орган запрограммирован искать новизну, и пустая тишина способна вызвать тревогу отмены. Заменять цифровой шум нужно тем, что возвращает в физическую реальность и задействует все органы чувств.

"Настоящим спасением становится тактильная и кинестетическая деятельность. Например, спорт, работа с глиной или деревом, кулинария, живая музыка, чтение бумажных книг с их весом и запахом. Огромную ценность несет прямой контакт глаза в глаза, запускающий естественные биохимические механизмы социального доверия, а также осознанная, спокойная прогулка без подкастов и музыки", – отметил эксперт.

Когда человек позволяет себе немного поскучать наедине с настоящим миром, мозг перестает быть пассивным потребителем и вновь становится живым участником собственной жизни, заключил Евстигнеев.

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