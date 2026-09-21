В ФК "Родина" заявили, что решение об уходе Диаса было совместным

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Гендиректор московского футбольного клуба "Родина" Александр Погонин заявил "Матч ТВ", что команда приняла решение прекратить сотрудничество с главным тренером Хуаном Диасом после совместной беседы.

По его словам, работа с испанским специалистом осуществлялась на базе взаимного доверия и уважения.

"Но даже при таких вводных любая история имеет свой конец. Мы совместно пришли к тому, что наступило время прощаться", – подчеркнул Погонин.

Он также поблагодарил Диаса за работу, умение заряжать людей и достижения, которых клуб добился вместе с ним.

Об уходе Диаса с должности главного тренера московского футбольного клуба стало известно 21 сентября. Вместе с ним команду покинули Хосе Серрано, Антонио Салас, Хосе Ромеро, Хуан Эспинар и Карлос Нието.

Клуб пожелал испанскому специалисту и его тренерскому штабу успехов в дальнейшей карьере. Временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Барсег Киракосян. Помогать ему будут Александр Димидко и Егор Новосадов.

Диас тренировал "Родину" с сентября 2025 года. Под его руководством команда стала победителем Лиги Пари и впервые в истории вышла в РПЛ. После девяти туров чемпионата России клуб с пятью очками занимает 15-е место в турнирной таблице.

