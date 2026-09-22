Полиция Израиля раскрыла убийство "главы кавказской мафии"

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Полиция Израиля завершила расследование убийства криминального авторитета Яниса Юшваева, известного как "глава кавказской мафии", сообщили в пресс-службе правоохранительных органов.

Юшваев погиб от выстрела 23 августа: это произошло на выходе из кафе на автозаправке неподалеку от прибрежного города Кейсария. После того как все следственные мероприятия были завершены, удалось сформировать достаточную доказательную базу и доказать вину подозреваемого.

Прокуратура Хайфы в ближайшие дни подаст в городской суд документы и запросит содержание подозреваемого под стражей до окончания разбирательства. Речь идет о 54-летнем жителе Бейт-Шеана, имя которого не раскрывается. Против него готовится обвинительное заключение.

По данным израильских СМИ, Юшваев неоднократно задерживался по подозрению в имущественных преступлениях, угрозах и насилии. В феврале 2026 года его задержали в аэропорту Бен-Гурион сразу после возвращения из Москвы по подозрению в подготовке нападения на конкурентов.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали криминального авторитета, который с 2004 года находился в розыске. Им оказался гражданин Азербайджана Юсиф Наруддин оглы Алиев, разыскиваемый за бандитизм, незаконное лишение свободы, разбой и незаконный оборот оружия. Он был задержан недалеко от дома 60 на набережной Макарова.

