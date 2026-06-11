В Санкт-Петербурге задержали криминального авторитета, разыскиваемого с 2004 года

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В Санкт-Петербурге задержали криминального авторитета, который был в розыске с 2004 года, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Гражданин Азербайджана Юсиф Наруддин оглы Алиев обвиняется в том, что в Баку в августе 1994 года он, находясь в составе банды, похитил мужчину и незаконно удерживал его трое суток, применял физическое насилие и истязал его, а также вымогал у родственников потерпевшего 182 тысячи долларов.

В 1995 году он принимал участие в нападении и похищении другого человека, которого также лишили свободы на четыре дня и истязали, требуя выкупа в размере 150 тысяч долларов.

Алиева разыскивали за бандитизм, незаконное лишение свободы, разбой и незаконный оборот оружия. Преступника удалось задержать 9 июня недалеко от дома 60 на набережной Макарова.

Василеостровский районный суд заключил его под стражу до решения вопроса об экстрадиции, он будет находиться под арестом до 18 июля. В суде также указали на то, что не установлено препятствий к выдаче Алиева компетентным органам Азербайджана.

Ранее в Москве задержали семь участников ОПГ, которые убили пять человек в период с 1998 по 2006 год. У них извлекли гранату, огнестрельное оружие и патроны к нему. Задержание проводили спецназ Росгвардии, СК и МВД при поддержке ОМОН "Авангард".

