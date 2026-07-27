Глазные капли для лечения глаукомы и катаракты начали производить в столице

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

В Москве запустили высокотехнологичную линию по выпуску жидких стерильных лекарственных препаратов, в которую вошел комбинированный препарат для лечения катаракты, способствующий восстановлению тканей глаза. Об этом сообщил портал мэра и правительства столицы.

Запуск производства осуществила компания "Кронофарм". Технологическая линия заработала на территории технопарка "Мосмедпарк", управление которым осуществляет дирекция технологической инфраструктуры Москвы, подведомственная департаменту предпринимательства и инновационного развития.

Первым продуктом, выпущенным на новой линии, стали глазные капли. В их числе – препарат для снижения внутриглазного давления, предназначенный для лечения глаукомы. По данным департамента, это первый медикамент подобного назначения, произведенный в столице. Также в ассортимент вошли капли для лечения катаракты, которые способствуют восстановлению тканей глаза.

Общая площадь нового предприятия составляет более 1,3 тысячи квадратных метров. Выход на полную мощность позволит выпускать свыше 10 миллионов флаконов глазных капель ежегодно. Развитие производства будет поэтапным: сначала планируется выпуск около двух миллионов флаконов в год, с последующим увеличением объемов по мере продвижения препаратов на рынок. Запуск линии уже обеспечил создание около 30 высокооплачиваемых рабочих мест.

В дальнейшем компания намерена построить собственную микробиологическую лабораторию. К 2027 году планируется также начать строительство инновационного технологического комплекса, который объединит научно-исследовательскую базу для разработки новых препаратов и современные производственные мощности для их серийного выпуска.

"Развитие фармацевтической отрасли невозможно без современной специализированной инфраструктуры. Сегодня в Москве работает три специализированных технопарка в сфере медицинской промышленности и биотехнологий, а всего в 54 столичных технопарках локализовано свыше 170 компаний этого профиля. Открытие нового производства в "Мосмедпарке" подтверждает востребованность таких технопарков и создает дополнительные возможности для развития отечественных фармацевтических технологий", – отметил генеральный директор акционерного общества "Дирекция технологической инфраструктуры Москвы" Виктор Шкредов.

"Мосмедпарк" – специализированный биомедицинский технопарк Москвы. Сейчас здесь работают 34 компании-резидента, которые развивают проекты в сфере фармацевтики, медицинских изделий, лабораторной диагностики и цифровой медицины. Их деятельность обеспечивает более 650 высокотехнологичных рабочих мест.

Оператором технопарка выступает АО "Дирекция технологической инфраструктуры Москвы". Организация создана в 2025 году как единый городской оператор технологической инфраструктуры и городских площадок для размещения высокотехнологичных компаний. В ее управлении находятся технопарки "Мосгормаш", "Слава", "Мосмедпарк", "СТМП-Зеленоград" и инновационная площадка "Строгино". Дирекция сопровождает проекты создания технопарков на всех этапах – от разработки концепции до ввода объектов в эксплуатацию и привлечения резидентов, а также оказывает комплексную поддержку инвесторам, девелоперам и технологическим компаниям.

Ранее сообщалось, что по итогам первых пяти месяцев 2026 года в Москве выросло производство лекарств на 21,1%. На сегодняшний день более 100 предприятий выпускают препараты для лечения онкологических, сердечно-сосудистых, неврологических заболеваний, диабета и других недугов.

Основной площадкой для развития отрасли стала ОЭЗ "Технополис "Москва". Там появился крупнейший в России фармацевтический кластер, который объединяет 14 компаний.

