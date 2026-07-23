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23 июля, 15:48

Экономика

Производство лекарств увеличилось на 21,1% в Москве с начала года

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Производство лекарств выросло на 21,1% в Москве за первые пять месяцев 2026 года. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Как отметил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, более 100 предприятий заняты выпуском препаратов для лечения онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, расстройств нервной системы, сахарного диабета, обезболивающих средств, антибиотиков и вакцин.

"Компании получают разностороннюю поддержку – от налоговых льгот и финансовых механизмов до готовой инфраструктуры, которая помогает быстрее запускать и масштабировать производство", – подчеркнул вице-мэр.

С начала года было отгружено на 25,8% больше лекарств и материалов для медицины, чем за аналогичный период прошлого года. Общая сумма поставленных товаров достигла 187,2 миллиарда рублей.

Основной площадкой для развития отрасли становится особая экономическая зона (ОЭЗ) "Технополис "Москва". В нем появился крупнейший в России фармацевтический кластер, который объединяет 14 компаний. Предприятия занимаются выпуском препаратов для терапии онкологических, аутоиммунных, кардиологических и орфанных заболеваний.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что РФ успешно осваивает направление, связанное с созданием лучших лекарств и медицинской техники. По словам председателя правительства, для продвижения в этой области есть все возможности, в том числе в сфере медицины. Он напомнил, что выпускаемая Россией продукция, в том числе для людей с онкологическими заболеваниями, позволяет сохранить здоровье и спасти жизни граждан.

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