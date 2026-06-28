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28 июня, 14:53

Общество

В Москве запустили производство препарата для лечения тяжелых форм заболеваний почек

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

В особой экономической зоне (ОЭЗ) "Технополис Москва" запущено производство препарата для тяжелых форм хронических заболеваний почек. Об этом рассказал заммэра Максим Ликсутов, передает портал мэра и правительства столицы.

По его словам, с производителем город заключил три контракта с гарантией сбыта. Таким образом, столица получит необходимые лекарственные препараты, в том числе те, которые не производились в стране до этого.

Парикальцитол, являющийся аналогом активной формы витамина D, помогает пациентам поддерживать нужный уровень кальция и фосфора. В 2025 году на предприятии "Р-Опра" его начали производить в виде капсул. Теперь его представили в виде стерильного раствора для внутривенного введения.

Препарат полностью производят в России. Его регистрация обеспечит полный спектр его применения в клинической практике. До 2030 года предприятие будет обновлено и сможет обеспечить бесперебойные поставки.

Ранее сообщалось, что в России начали производить уникальную линзу "Ясень" для лечения катаракты, которую граждане смогут получить бесплатно в рамках программы госгарантий. Уточнялось, что линза может заменить работу хрусталика глаза.

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