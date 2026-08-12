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12 августа, 23:41

Происшествия

Сыну режиссера Роба Райнера предъявили обвинение в убийстве родителей

Фото: depositphotos/JanPietruszka

Коллегия присяжных предъявила обвинение Нику Райнеру, сыну голливудского режиссера Роба Райнера, в убийстве его родителей. Об этом сообщила прокуратура округа Лос-Анджелес.

"Это было глубокое предательство со стороны человека, которого любили и которому доверяли именно те люди, в убийстве которых его обвиняют", – отметил окружной прокурор Лос-Анджелеса Натан Хохман.

Согласно заключению, Райнера обвиняют в совершении убийств путем засады, а также в том, что он лично использовал опасное и смертоносное оружие – нож. Своей вины задержанный не признал.

Тела Роба Райнера и его супруги Мишель Сингер-Райнер обнаружили в их доме в Лос-Анджелесе 14 декабря 2025 года. По версии следствия, причиной смерти пары стали множественные ножевые ранения. Их средний сын Ник сразу стал главным подозреваемым, его задержали вскоре после обнаружения тел его родителей.

Как выяснили СМИ, накануне убийства Роба и Мишель комик Конан О'Брайен организовал вечеринку, во время которой у Ника якобы произошла "ожесточенная ссора" с родителями.

В Голливуде убили известного режиссера Роба Райнера и его жену

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