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12 августа, 22:16

Спорт

Рекордсмен НБА по трипл-даблам Расселл Уэстбрук объявил о завершении карьеры

Фото: ТАСС/AP Photo/Sue Ogrocki

Рекордсмен Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) по трипл-даблам и олимпийский чемпион 2012 года Расселл Уэстбрук завершил профессиональную карьеру. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

"Иногда ты даже не замечаешь, что уже дошел до конца. Ты должен был быть там. И теперь все кончено", – написал спортсмен.

37-летний Уэстбрук девять раз принимал участие в Матче звезд НБА. В 2017 году его признали самым ценным игроком сезона. На счету американца 209 трипл-даблов в регулярных чемпионатах НБА и 12 – в плей-офф.

Ранее волейболист Дмитрий Мусэрский завершил свою карьеру, сыграв в последнем матче за японский клуб "Сантори Санбердз" против "Осаки Блютеон". Его команда проиграла в третьей встрече финальной серии чемпионата Японии со счетом 0:3 (22:25, 20:25, 18:25).

Мусэрский является чемпионом Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, чемпионом Европы, обладателем Кубка мира, победителем Лиги наций и Мировой лиги.

Российский волейболист Дмитрий Мусэрский завершил карьеру после матча в Японии

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