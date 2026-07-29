29 июля, 13:09Спорт
Неймар вновь заявил о завершении карьеры в сборной Бразилии
Фото: ТАСС/Zuma/Panoramic
Нападающий "Сантоса" Неймар вновь объявил о завершении карьеры в сборной Бразилии. Слова футболиста приводит Actu Foot.
"Думаю, моя история с бразильской сборной окончена. Я отдал все. Все сердце и всю жизнь, но сейчас верю, что больше не захочу это делать", – отметил он.
34-летний Неймар является лучшим бомбардиром в истории "селесао". Всего на его счету 130 матчей в составе национальной команды с 2010 года, 80 голов и 59 результативных передач.
Впервые Неймар заявил о завершении выступления за сборную Бразилии в июне. Это произошло после матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу с Норвегией, где бразильская команда потерпела поражение. Игра завершилась со счетом 2:1.
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