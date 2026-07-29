Огненный метеор заметили в небе над Новой Зеландией

Фото: 1news.co.nz

Жители Новой Зеландии наблюдали в небе огненный метеор. Об этом сообщил телеканал 1news.

Явление произошло вечером 28 июля над Северным островом. По данным телеканала, местная гражданская служба наблюдений за метеорами Fireballs Aotearoa зафиксировала огненный шар примерно в 22:26 по местному времени (13:26 по московскому) и получила множество сообщений от очевидцев.

На кадрах, опубликованных в социальных сетях, запечатлен большой желтый шар, который ярко вспыхивал несколько раз, прежде чем погаснуть. Некоторые очевидцы также сообщили об "оглушительном грохоте".

"Ночь была совершенно ясной... А в следующую секунду по небу пронеслась огромная пылающая огненная штука", – рассказала телеканалу местная жительница Талула Ходдер.

Она отметила, что явление сопровождалось грохотом и "слегка шипящим звуком". Ее слова также подтвердил другой домочадец.

Представитель Fireballs Aotearoa Стив Вин-Харрис отметил, что все данные с камер еще анализируются. По его словам, громкий звук может указывать на то, что метеор опустился достаточно низко в верхние слои атмосферы и некоторые его фрагменты могли упасть на землю.

Ранее астрономы Европейской южной обсерватории впервые зафиксировали тусклую звезду-компаньона красного сверхгиганта Бетельгейзе в созвездии Ориона. Ученые безуспешно искали ее около 100 лет.

Как отметил лидер группы исследователей Мигель Монтаргес, небесное тело оказалось крупнее, чем предсказывали расчеты, что и позволило его обнаружить. Изображение было получено с помощью "Очень большого телескопа" в чилийской пустыне Атакама.