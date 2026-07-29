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В Москве умер кот-талисман магазина Гжельского фарфорового завода на Пятницкой улице. Об этом сообщила пресс-служба предприятия в своем телеграм-канале.

"К сожалению, сегодня несколько свидетелей нам сказали, что всеми любимого котика больше с нами нет. Эту же информацию подтвердили нам сотрудники коммунальных служб", – говорится в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что кот пришел в магазин несколько лет назад, при этом его хозяин работал в соседнем круглосуточном магазине. Животное любило спать в лежанке, сотрудники магазина кормили его и играли с ним. Кота в шутку называли "мурчендайзером".

Работники предприятия и покупатели неоднократно предлагали хозяину забрать животное домой, но он отказывался.

Ранее в Санкт-Петербурге спасли кота Кузю, который четыре дня провел в вентиляции. Животное выбралось из квартиры через отверстие в туалете, попало на крышу девятиэтажки, откуда сорвалось в шахту. Волонтеров поблагодарили за спасение кота.