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Низаминский районный суд Баку приговорил четырех граждан Азербайджана к срокам от 1,5 до 2 лет лишения свободы за распространение в соцсетях материалов с пропагандой коммунистической идеологии и попытку провести шествие с флагами СССР. Об этом сообщает азербайджанское информационное агентство АПА.

Ибрагим Асадли и Абдулла Ибрагимли получили по 2 года заключения. Эльчин Байрамлы и Мехман Зейналов приговорены к 1,5 года.

По информации следователей, в ноябре 2025 года в Сети появились видеозаписи, на которых группа лиц предприняла попытки провести шествие с флагами СССР. Правоохранители Азербайджана провели оперативные мероприятия, установили и задержали организаторов акции.

Им предъявили обвинение по статье 233 Уголовного кодекса Азербайджана ("Организация действий, способствующих нарушению общественного порядка, или активное участие в таких действиях").

Ранее политолог Юрий Светов заявил, что запрет на использование георгиевской ленты в некоторых европейских странах связан с восприятием символа. По его словам, в России лента стала олицетворять победу, поэтому на Западе к ней возникла ненависть.

Эксперт напомнил, что георгиевская лента была учреждена около 260 лет назад для поощрения верности, храбрости и благоразумия во благо России. Девизом награды была фраза "За службу и храбрость". Лента оставалась в семье награжденного и после его смерти, в СССР традиция была продолжена в ордене Славы.

